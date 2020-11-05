Галицькі хроніки COVID-19: 5 листопада.

Станом на 09:00 5 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 76 089 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1071 новий випадок: 474 на Івано-Франківщині, 430 – на Львівщині (проведено 1572 ПЛР-дослідження) та 167 – на Тернопіллі (проведено 1311 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 30 летальних випадків: вісімнадцять людей померло на Львівщині, сім – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 листопада (09:00): 21 499 випадків, 167 нових

м. Тернопіль – 39 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 23 особи

Підгаєцький район – 7 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 12 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

5 листопада (09:00): 32 069 випадків, 430 нових

м. Львів – 216 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буськи район – 1 особа

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький – 61 осіб

Жовківський район – 37 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Кам’янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 23 особи

Перемишлянський район – 17 осіб

Пустомитівський – 10 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 25 осіб

Стрийський район – 9 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

5 листопада (09:00): 22 521 випадок, 474 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.