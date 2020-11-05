Галицькі хроніки COVID-19: 5 листопада.

Станом на 09:00 5 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 76 089 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1071 новий випадок: 474 на Івано-Франківщині, 430 – на Львівщині (проведено 1572 ПЛР-дослідження) та 167 – на Тернопіллі (проведено 1311 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 30 летальних випадків: вісімнадцять людей померло на Львівщині, сім – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 листопада (09:00): 21 499 випадків, 167 нових
м. Тернопіль – 39 осіб
Бережанський район – 14 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 12 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 23 особи
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 12 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 листопада (09:00): 32 069 випадків, 430 нових
м. Львів – 216 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буськи район – 1 особа
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький – 61 осіб
Жовківський район – 37 осіб
Золочівський район – 6 осіб
Кам’янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 23 особи
Перемишлянський район – 17 осіб
Пустомитівський – 10 осіб
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 25 осіб
Стрийський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 листопада (09:00): 22 521 випадок, 474 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
05.11.2020