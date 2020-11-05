Сім варіантів коронавірусу

Коронавірус протікає у семи різних формах, доводить нещодавнє дослідження. Згідно з даними, за легкого перебігу коронавірусу симптоми настають у певних комбінаціях. Так, в одних пацієнтів проявляються симптоми грипу, в інших — отруєння або запалення легенів. Типова для коронавірусу втрата смаку та нюху, здається, стосується людей з «молодою» імунною системою.







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Коронавірус SARS-CoV-2 може вражати різні тканини та органи в нашому організмі. Від дихальних шляхів та легенів, кровоносних судин, кишківника та серця аж до нервової системи та мозку. Отже, багатосторонніми можуть бути й симптоми. Так, деякі пацієнти мають симптоми грипу — кашель і гарячку, інших натомість болить живіт, у третьої групи даються взнаки неврологічні розлади та легенева недостатність.

Чи за цією різноманітністю симптомів ховається певна система, з’ясували Бернгард Кратцер (Bernhard Kratzer) з Медичного університету Відня та його колеги. І виявилося: впродовж гострої фази COVID-19 симптоми у пацієнтів — не випадкові, здебільшого вони проявляються в певних комбінаціях. Ці групи засвідчують існування семи різних форм хвороби в легкій формі. «Ми змогли цілком відокремити систематичні й специфічні для кожного органу форми коронавірусу», — повідомив колега Кратцера, провідний автор Вінфрід Пікл (Winfried Pickl).

Перший варіант COVID-19 виражається симптомами грипу — гарячка, виснаження та кашель. Другій формі властиві нежить, чхання, сухість у горлі та закладеність носа. Симптоми третього варіанту COVID-19 — це переважно або виключно біль у суглобах і м’язах, а четвертого — запалення очей або слизових оболонок. П’ятий комплекс ознак: проблеми з легенями та запалення легень, утруднене дихання. За шостого варіанту хворі страждають від проблем з кишково-шлункового тракту, діареї, нудоти та головного болю. Сьома форма означає втрату нюху та смаку.

«Щодо останньої групи, нам вдалося з’ясувати, що від втрати нюху та смаку здебільшого страждають особи з «молодим імунітетом», що залежить від кількості Т-лімфоцитів, які недавно вийшли з тимусу», — пояснив Пікл.

Водночас аналізи крові засвідчили, що COVID-19 залишає довготривалі зміни в крові та імунній системі тих, що одужали, — йдеться про своєрідний імунологічний відбиток. Навіть за 10 тижнів після інфікування в імунітеті колишніх пацієнтів деякі клітини захисту залишаються надрегульовані, натомість інші демонстрували знижену активність. «Це означає, що навіть через багато тижнів після першого інфікування організм активно бореться з хворобою», — сказав Пікл.

Ті, що одужали після коронавірусу, мають більше клітин пам’яті, а їхні цитотоксичні CD8+-T-клітини залишаються сильно активовані. Їхнім завданням, зокрема, є вбити інфіковані вірусом клітини. Клітини імунітету, що продукують антитіла, в крові колишніх пацієнтів були присутні в підвищеній мірі: що сильнішою була гарячка під час недуги, то вищим був рівень антитіл проти вірусу. «При цьому регуляторні клітини були сильно пригнічені. Це небезпечний мікс, що може призводити до автоімунного захворювання», — пояснив Пікл.

Крім того, після хвороби в людей було значно менше нейтрофільних гранулоцитів у крові — цей найпоширеніший тип лейкоцитів зазвичай пожирає та знищує бактерії.

Ймовірно, виявлені імунологічні зміни можуть допомогти в розумінні деяких тривалих наслідків COVID-19. Адже чимало пацієнтів навіть через багато тижнів після гіпотетично подоланої інфекції страждають від виснаження, нейрологічних симптомів або проблем із серцем.

Коронавірус може викликати або принаймні сприяти розвитку діабету першого типу та хвороби Паркінсона, доводять дослідження. «Наші результати дають змогу краще зрозуміти хворобу і розробляти вакцину, оскільки ми беремо до уваги важливі біомаркери і, як результат, можемо здійснювати кращий моніторинг», — кажуть науковці

Nadja Podbregar

Covid-19 hat sieben Varianten

Medizinische Universität Wien, 3. November 2020,

Allergy, 2020; doi: 10.1111/all.14647)

Зреферувала С. К.