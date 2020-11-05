ВР прийняла бюджет-2021 у першому читанні.

 

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про "Державний бюджет на 2021 рік".

 

Як передає "Укрінформ", за законопроєкт №4000 проголосувало 275 народних депутатів.

 

 

Проєктом закону передбачено зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція – на рівні 7,3%, рівень державного боргу до ВВП закладається на рівні 64,6%. Середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.

 

Доходи бюджету плануються на рівні 1,071 трлн грн, а видатки – 1,35 трлн грн. Дефіцит становить 270,4 млрд грн, або 6% ВВП.

 

Середньомісячна зарплата у наступному році має скласти 13,6 тис грн. Також бюджетом на наступний рік передбачено зростання мінімальної заробітної плати до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року та з 1 липня – до 6,5 тис. грн.

 

У розрізі видатків на безпеку та оборону закладаються витрати на рівні 267 млрд грн, де на зарплати військовим та правоохоронцям передбачається 131 млрд. Видатки на освіту становлять 174 млрд грн, з яких на доплати зарплат вчителям – 21,2 млрд грн.

 

Видатки на медицину становлять 156 млрд грн, з яких передбачається збільшення зарплат медиків на 30%, на програму медичних гарантій планується витрати 123,4 млрд, на боротьбу з коронавірусом – 19,4 млрд (з яких 2,6 млрд грн на вакцинацію).

 

Видатки на соціальний захист населення закладені в розмірі 324 млрд грн.

 

На програму "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) планується виділити 150 млрд грн.

 

На програми підтримки малого та середнього бізнесу заплановано 12 млрд грн, з яких на реалізацію програми портфельних гарантій планується виділити 10 млрд грн та на компенсацію відсотків за кредитами для мікро- та малого підприємництва – 2 млрд грн.

 

На фінансову підтримку регіонів (ДФРР) заплановано 9,4 млрд грн. Видатки на культуру становитимуть, як очікується, 7,5 млрд грн, на спорт – 7,4 млрд грн.

 

На підтримку вугільної галузі планується виділити 4,5 млрд грн, на підтримку аграріїв – 4,2 млрд грн, на цифровізацію галузей економіки – 2,9 млрд грн.

 

Згідно з інформацією на інтернет-порталі Верховної Ради, проєкт бюджету підтримали: "Слуга народу" – 209 народних депутатів (із 246 членів фракції), "Довіра" – 20 (із 20), "Батьківщина" – 19 (із 24), "За майбутнє" – 16 (із 24), позафракційні – 11.

 

05.11.2020

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