МОЗ пропонує уряду посилити карантинні обмеження.

 

Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабінету Міністрів посилити карантинні обмеження.

 

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби погіршується, і не тільки в Україні. Незважаючи на рекордний для України показник кількості видужалих, у лікарнях на лікуванні продовжують перебувати більше ніж 27 тис. осіб. Сьогодні ми хочемо запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження в Україні – обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у ТРЦ", – сказав він.

 

Міністерство також має намір "заборонити всі масові культурні заходи, обмежити діяльність спортзалів, фітнес-центрів, басейнів".

 

"Заборонити діяльність суб'єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, прописаних у постанові. Це дасть змогу органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу та карати тих, хто порушує протиепідемічні норми, а ті, хто дотримується, щоб могли працювати в умовах карантинних обмежень", – уточнив Ляшко.

 

Заступник міністра додав, що МОЗ рекомендуватиме суб'єктам господарювання впровадити окремий час для обслуговування людей віком понад 60 років – з 10:00 до 12:00. "Це не заборонятиме людям похилого віку відвідувати магазини в інший час", – додав чиновник.

 

Зі слів Ляшка, МОЗ рекомендуватиме встановити деякі обмеження в "червоній" зоні епіднебезпеки.

 

"Раніше дозволялося визначати перелік обмежень, які діють на території, спільно Національній комісії з ТЕБ та НС та органам місцевої влади. Сьогодні ми пропонуємо запровадити окремий показник – якщо, крім захворюваності понад 320 на 100 тис. населення, показник позитивних результатів перевищує 20% від усіх протестованих, ми пропонуємо обмежити і не дозволяти обирати з переліку обмеження, а застосовувати весь перелік. Наразі такий показник становить 19% в середньому в Україні, є регіони, де такий показник становить 42%", – сказав він.

 

"Ми подивилися аналітику в європейських регіонах і пропонуємо в "зонах" дозволити роботу магазинів, але з 19:00 до 20:00 вечора, і щоб кількість відвідувачів не перевищувала одного на 20 кв. м. Також на території з "червоним" рівнем пропонуємо дозволити роботу дитячих садків і шкіл з 1-го до 4-го класу, з 5-го класу відправляти на дистанційну освіту", – додав Ляшко.

 

05.11.2020

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