У Німеччині до боротьби з COVID-19 залучили Бундесвер.

Чисельність військового контингенту, який носить назву «Допомога в боротьбі з коронавірусом» досягає 15 тисяч осіб.

У боротьбі з пандемією коронавіруса в Німеччині уряд вже задіяв близько трьох тисяч військовослужбовців. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Якщо владі будь-якого з німецьких міст бракує людей для проведення тестів на COVID-19, відстеження ланцюжків зараження чи потрібна інша допомога в боротьбі з пандемією, то вона може залучити собі в допомогу військовиків. Для цього міській адміністрації необхідно лише заповнити простий формуляр на сайті Бундесверу, вказавши, яка саме допомога потрібна і як довго її потрібно буде надавати.

Таким пропозицією вже скористалися кілька сотень муніципалітетів і держустанов ФРН. За даними Міноборони Німеччини, з початку пандемії до німецького військового відомства було подано близько 1300 заявок, 900 з яких були задоволені. У Бундесвері підтвердили, що мають у своєму розпорядженні для цього необхідні ресурси: вцілому чисельність контингенту, який носить назву «Допомога в боротьбі з коронавірусом» (Hilfe im Kampf kampf Coronavirus), досягає 15 тисяч осіб.

Переважна більшість завдань, які беруть на себе військовики, носять адміністративний характер і вимагають або мінімальної додаткової підготовки, або навичок, якими солдати вже володіють. Наприклад, військові медики консультують пасажирів і проводять тести на COVID-19 в аеропортах. Солдати Бундесверу також відстежують ланцюжки зараження.

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