У Німеччині до боротьби з COVID-19 залучили Бундесвер.

Чисельність військового контингенту, який носить назву «Допомога в боротьбі з коронавірусом» досягає 15 тисяч осіб.

 

 

У боротьбі з пандемією коронавіруса в Німеччині уряд вже задіяв близько трьох тисяч військовослужбовців. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Якщо владі будь-якого з німецьких міст бракує людей для проведення тестів на COVID-19, відстеження ланцюжків зараження чи потрібна інша допомога в боротьбі з пандемією, то вона може залучити собі в допомогу військовиків. Для цього міській адміністрації необхідно лише заповнити простий формуляр на сайті Бундесверу, вказавши, яка саме допомога потрібна і як довго її потрібно буде надавати.

 

Таким пропозицією вже скористалися кілька сотень муніципалітетів і держустанов ФРН. За даними Міноборони Німеччини, з початку пандемії до німецького військового відомства було подано близько 1300 заявок, 900 з яких були задоволені. У Бундесвері підтвердили, що мають у своєму розпорядженні для цього необхідні ресурси: вцілому чисельність контингенту, який носить назву «Допомога в боротьбі з коронавірусом» (Hilfe im Kampf kampf Coronavirus), досягає 15 тисяч осіб.

 

Переважна більшість завдань, які беруть на себе військовики, носять адміністративний характер і вимагають або мінімальної додаткової підготовки, або навичок, якими солдати вже володіють. Наприклад, військові медики консультують пасажирів і проводять тести на COVID-19 в аеропортах. Солдати Бундесверу також відстежують ланцюжки зараження.

.

05.11.2020

До теми

Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20 | | Наука
Мультитаскинг корелює з погіршенням пам'яті і уваги
У сучасному світі наш мозок перевантажений щоденним напливом найрізноманітнішої інформації. Чимало науковців вірять, що це шкодить когнітивним здібностям. 
03.11.20 | | Наука
«Бажаємо до України!»
Наталія ФЕЩУК
102 роки тому в Чернівцях відбулися велелюдні народні збори. Віче проголосило возз'єднання Північної Буковини із ЗУНР та подальшу злуку з Великою Україною.
03.11.20 | | Минуле
Реальність княжого Звенигорода
Юлія ПОЛІКОВСЬКА
Вперше в Україні середньовічну княжу столицю відтворили у віртуальній реальності. Подорожі в часі у давній Звенигород почнуть проводити навесні 2021 року.
03.11.20 | | Галичина
Шмайда був, є і буде!
Юрій Бача
Сто років тому в Красному Броді, нашому давньому селі на Пряшівщині, народився Михайло Шмайда (1920—2017), видатний лемківський фольклорист та яскравий український письменник
02.11.20 | | Минуле
Підвищена загазованість
Юрко ТИМЧУК
Існує підозра, що «нагорі» періодично харчуються N₂O (він же звеселяючий газ), щоб потім видихати спожите на тих, хто «внизу», аби вони сміялися, перериваючи регіт матюками. Огляд подій тижня
02.11.20 | | Україна
Перший день
Богдан Нижанківський
Листопад 1918. Погляд з львівської брами (збірка «Вулиця», 1936 рік)
01.11.20 | | Минуле
Гренландська акула: у віці 245 років має молодий мозок
Мозок тварини, що серед усіх хребетних на планеті живе найдовше, старіє на диво повільно.
01.11.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.