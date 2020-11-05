В Україні майже 10 тисяч випадків ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили майже десять тисяч нових випадків коронавірусної хвороби – в лабораторіях підтвердили 9850 підозр. Майже тисяча захворювань припала на Київ.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Зокрема, в Києві виявили 983 випадки COVID-19, що є абсолютним рекордом добових захворювань для регіонів за весь час пандемії, у Харківській області – 771, у Хмельницькій – 550, у Запорізькій – 523, у Донецькій – 506.

 

Загалом за час пандемії коронавірус діагностували 430 467 особам.

 

Минулої доби зафіксовано 193 смерті – другий за величиною показник за час пандемії. Загальне число померлих – 7924.

 

В Україні також зафіксовано рекорд одужань – за добу зняли 8378 діагнозів. На що, очевидно, вплинула нова інструкція від Міністерства охорони здоров'я: відтепер пацієнта вважають здоровим за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів (або від дати взяття матеріалу). На Львівщині –  2194 одужання минулої доби.

 

05.11.2020

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