Галицькі хроніки COVID-19: 4 листопада.

Станом на 09:00 4 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 75 018 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1102 нових випадки: 451 на Івано-Франківщині, 505 – на Львівщині (проведено 1913 ПЛР-досліджень) та 146 – на Тернопіллі (проведено 1229 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: двадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 листопада (09:00): 21 332 випадки, 146 нових
м. Тернопіль – 58 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 2 особи
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 19 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 листопада (09:00): 31 639 випадків, 505 нових
м. Львів – 212
Бродівський район – 7 осіб
Буський – 3 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 33 особи
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 8 осіб
Золочівський район – 29 осіб
Кам’янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 18 осіб
Мотиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 22 особи
Пустомитівський район – 70 осіб
Самбірський район – 1 ооба
Сокальський район – 71 осіб
Яворівський район – 15 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 листопада (09:00): 22 047 випадків, 451 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.04.11.2020