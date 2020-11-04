Галицькі хроніки COVID-19: 4 листопада.

Станом на 09:00 4 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 75 018 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1102 нових випадки: 451 на Івано-Франківщині, 505 – на Львівщині (проведено 1913 ПЛР-досліджень) та 146 – на Тернопіллі (проведено 1229 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: двадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 листопада (09:00): 21 332 випадки, 146 нових

м. Тернопіль – 58 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 2 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 19 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

4 листопада (09:00): 31 639 випадків, 505 нових

м. Львів – 212

Бродівський район – 7 осіб

Буський – 3 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 33 особи

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 8 осіб

Золочівський район – 29 осіб

Кам’янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 18 осіб

Мотиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 22 особи

Пустомитівський район – 70 осіб

Самбірський район – 1 ооба

Сокальський район – 71 осіб

Яворівський район – 15 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

4 листопада (09:00): 22 047 випадків, 451 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.