Зеленський звільнив заступника керівника ОП.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу Президента.

Про це йдеться в указі №482/2020, опублікованому на інтернет-сторінці Офісу Президента.

"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади Першого заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою", – йдеться в указі.

Водночас Володимир Зеленський призначив Трофімова своїм позаштатним радником.

"Призначити Трофімова Сергія Володимировича радником Президента України (поза штатом)", – зазначено в указі №483/2020.

Сергій Трофімов в Офісі Президента опікувався роботою із регіонами. В ОП був із 21 травня 2019 року.

До роботи в ОП працював у студії "Квартал 95". З 2007 року був виконавчим директором продакшену.

Вірянин УПЦ МП. Активно виявляв свою приналежність до конфесії під час перебування на посаді в ОП.