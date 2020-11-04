США провели кібероперацію проти Росії, Ірану й Китаю.

Таким чином американські спецслужби намагалися захистити президентські вибори від іноземного втручання.

 

 

Аґенція національної безпеки (АНБ) і Кіберкомандування США протягом останніх двох тижнів провели операцію проти Росії, Ірану й Китаю в рамках ширшої програми захисту виборів президента США від іноземного втручання. Про це повідомила газета The Washington Post.

 

За даними газети, яка покликається на слова генерала Пола Накасоне (Paul Nakasone), котрий очолює АНБ, операція була спрямована, зокрема, проти іранських гакерів, котрі працюють на Корпус вартових ісламської революції. «У нас була дуже, дуже хороша оцінка того, що намагалися зробити низка гакерів. Ми забезпечили раннє запобігання і дуже уважно стежили за ними. Ми не були заскочені їхніми діями», – розповів Накасоне.

 

Нагадаємо, що в жовтні іранці вчинили кібератаку, коли розсилали американським виборцям електронні листи з погрозами, представляючись ультраправою організацією «Горді хлопці» (Proud Boys), а також опублікували відео, спрямоване на зниження довіри до процесу голосування.

 

«Деталі американської операції проти іранських гакерів залишаються в таємниці, проте повідомлення про неї надійшло в період, коли влада перебуває у стані підвищеної готовності до можливого іноземного втручання», – зазначає газета.

 

Накасоне також повідомив, що Кіберкомандування США розширило свої операції, спрямовані на виявлення зловмисних іноземних суб'єктів в кіберпросторі. При цьому вони здійснювали місії з виявлення передовсім російських гакерів, але також і гакерів інших основних противників, включно з Іраном і Китаєм.

 

 

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