Конституційна криза: Комітет ВР схвалив проєкт Разумкова, а Зеленського лишив збоку.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України», що передбачає відновлення електронного декларування" (№4304). Співавтором цього законопроєкту є колектив народних депутатів із різних фракцій на чолі зі спікером ВР Дмитром Разумковим. Водночас, комітет залишив осторонь законопроєкт Володимира Зеленський, котрий передбачає звільнення всіх суддів КС.

Як повідомляє аґенція "Укрінформ", під час обговорення питання секретар комітету Володимир Кабаченко (фракція "Батьківщини") нагадав, що сьогодні у парламенті зареєстровано загалом два законопроєкти щодо врегулювання ситуації, спровокованої рішенням Конституційного Суду. Ідеться про ініційований Президентом законопроєкт №4288 і проєкт №4304, внесений групою народних депутатів на чолі з головою ВР.

Кабаченко заявив, що жоден із них не розв'язує проблеми, водночас оцінивши законопроєкт, зареєстрований спікером парламенту, як "нейтральніший і правильніший із правової точки зору".

"Але у нас є, з одного боку, рішення Конституційного Суду, а з іншого – зареєстрований законопроєкт Разумкова, який не бере до уваги рішення КС... в ньому відсутні корупційні ризики. І якщо все ж таки ми мали би порівнювати, який саме із законопроєктів ми маємо виносити на розгляд Верховної Ради цього тижня, то, звісно, що альтернатива Разумкова правильніша і доцільніша у цій ситуації", – пояснив Кабаченко.

Відтак комітет визнав законопроєкт №4304 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законознавства, та рекомендував Раді включити його до порядку денного четвертої сесії і ухвалити його за основу та в цілому.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що народні депутати воліють триматися проєкту Дмитра Разумкова. Саме цей шлях у депутатському корпусі вважають придатнішим. При тім Арахамія хвалить проєкт Зеленського про людське око – каже, суддів КС розженуть, якщо не подіють інакші методи.

"Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є м'який варіант. А є відповідальніший і жорсткіший. Сьогодні відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроєкт про негайне повернення декларацій. Як свого роду перехідний проєкт, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проєкт не розв'язує глобальної проблеми. Президентський же законопроєкт – на мій погляд, ця ініціатива значно чіткіше розставляє акценти та значно правильніше вирішує ключове завдання відновлення законності, – сьогодні на комітеті взагалі не розглядався. Оскільки, на думку депутатів, це вкрай ефективна виховна зброя, але вона вже для тотального виправлення ситуації", – заявив Арахамія у коментарі "Українській правді".