У Тернополі ТВК оприлюднила прізвища переможців виборів до міської ради.

У Тернополі міська ТВК оприлюднила остаточні результати виборів депутатів до міської ради. Міську раду восьмого скликання сформують шість партій: ВО «Свобода», «Європейська солідарність», партія «Порядок. Відповідальність. Справедливість», «Сила людей», «За майбутнє» та «Слуга народу».

Фото http://ternopil.webcam

Відповідно до протоколу, оприлюдненого Тернопільською міською ТВК, загалом у голосуванні за депутатів Тернопільської міськради взяли участь 70 856 виборців. 3114 бюлетенів були визнані недійсними.

21 переможця виборів визначили у територіальних виборчих округах, ще 21 – у єдиному багатомантатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками політичних партій, повідомила голова міської ТВК Тетяна Семусь.

Фото https://terminovo.te.ua

У Тернопільській міській раді загалом 42 депутати: ВО «Свобода» отримала 18 мандатів; партія «Європейська солідарність» – 9; «Порядок. Відповідальність. Справедливість» – 5; Сила людей» – 4, «За майбутнє» – 3, «Слуга народу» – 3.

«Свобода»: Іван Зінь, Олександр Росомаха, Роман Торожнюк, Ольга Похиляк, Микола Дерецький, Мар’яна Головко, Олег Шморгай, Назарій Редьква, Марія Бабюк, Наталя Паньків, Ольга Шахін, Михайло Сиротюк, Олег Климчук, Галина Гевко, Сергій Надал, Антон Горохівський, Юрій Фартушняк, Марія Чашка.

«Європейська солідарність»: Володимир Місько, Юрій Смакоуз, Ліна Прокопів, Ружена Волянська, Роман Навроцький, Мар’яна Юрик, Віктор Овчарук, Віктор Шумада, Ігор Вонс.

«Порядок. Відповідальність. Справедливість»: Андрій Грицишин, Олександр Смик, Ігор Гірчак, Марія Пачковська, Олеся Чванкіна.

«Сила Людей»: Іван Сороколіт, Олег Різник, Іван Ковалик, Людмила Чеховська.

При цьому, за правилом цієї політсили, обумовленим всередині партії напередодні виборів, депутатами від «Сили Людей» в Тернополі мали стати ті кандидати, які наберуть найбільше голосів виборців, незалежно від номера в виборчому бюлетені. Тому, за цим правилом, замість Людмили Чеховської депутатом стане Ігор Турський, повідомили у політсилі.

«За майбутнє»: Іван Чайківський, Рустам Ергешов, Любов Вовк.

«Слуга народу»: Віктор Гевко, Артур Шатарський, Денис Фаріончук.

Нагадаємо, у Львові міська ТВК офіційно оголосила результати місцевих виборів. У Львівській міській раді восьмого скликання буде представлено п'ять партій, найбільше місць отримали «Європейська солідарність» – 26 і «Об'єднання «Самопоміч» – 17.