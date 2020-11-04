Франція відправлятиме до Німеччини пацієнтів з COVID-19.

Французька влада бідкається, що за останні кілька днів стрімко зросла кількість інфікованих, тому бракує місць в шпиталях.

Влада Франції має намір відправляти хворих на COVID-19 на лікування до Німеччини через брак місць в шпиталях країни. Про це заявив голова Федерації шпиталі Франції Фредерік Валету (Frédéric Valletoux), як передає видання La Provence. За його словами, навантаження на французькі лікарні в останні дні сильно зросло. Як зазначив Валету, це, зокрема, стосується медичних установ в реґіонах Овернь-Рона-Альпи і О-де-Франс.

«Переведення пацієнтів в інші реґіони, навіть в інші країни, допоможе знизити навантаження, тож вони іноді будуть необхідними», - сказав чиновник. Він додав, що в найближчі дні планується переведення пацієнтів з О-де-Франс до Німеччини та інших реґіонів Франції.

За даними міністерства охорони здоров'я Франції, в країні і її заморських територіях коронавірусом заразилося понад 1,5 млн осіб (за останню добу виявлено 36 330 випадків захворювання). Померли через вірус 38 289 (854 за останню добу).

Другого листопада у Франції зареєстрували рекордну кількість нових випадків COVID-19 (52 518). Попередній рекорд був встановлений 25 жовтня, коли в країні зафіксували 52 010 випадків зараження.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса, за весь період пандемії в світі коронавірусом заразилося понад 47 мільйонів ​​осіб. За показником захворюваності Франція займає п'яте місце в світі, за показником смертності – сьоме.