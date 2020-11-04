Франція відправлятиме до Німеччини пацієнтів з COVID-19.

Французька влада бідкається, що за останні кілька днів стрімко зросла кількість інфікованих, тому бракує місць в шпиталях.

 

 

Влада Франції має намір відправляти хворих на COVID-19 на лікування до Німеччини через брак місць в шпиталях країни. Про це заявив голова Федерації шпиталі Франції Фредерік Валету (Frédéric Valletoux), як передає видання La Provence.  За його словами, навантаження на французькі лікарні в останні дні сильно зросло. Як зазначив Валету, це, зокрема, стосується медичних установ в реґіонах Овернь-Рона-Альпи і О-де-Франс.

 

«Переведення пацієнтів в інші реґіони, навіть в інші країни, допоможе знизити навантаження, тож вони іноді будуть необхідними», - сказав чиновник. Він додав, що в найближчі дні планується переведення пацієнтів з О-де-Франс до Німеччини та інших реґіонів Франції.

 

За даними міністерства охорони здоров'я Франції, в країні і її заморських територіях коронавірусом заразилося понад 1,5 млн осіб (за останню добу виявлено 36 330 випадків захворювання). Померли через вірус 38 289 (854 за останню добу).

 

Другого листопада у Франції зареєстрували рекордну кількість нових випадків COVID-19 (52 518). Попередній рекорд був встановлений 25 жовтня, коли в країні зафіксували 52 010 випадків зараження.

 

За даними американського Університету Джонса Гопкінса, за весь період пандемії в світі коронавірусом заразилося понад 47 мільйонів ​​осіб. За показником захворюваності Франція займає п'яте місце в світі, за показником смертності – сьоме.

 

04.11.2020

До теми

Затоплена тектонічна плита
Неподалік канадського узбережжя колись була третя океанічна плита.
04.11.20 | | Наука
Мультитаскинг корелює з погіршенням пам'яті і уваги
У сучасному світі наш мозок перевантажений щоденним напливом найрізноманітнішої інформації. Чимало науковців вірять, що це шкодить когнітивним здібностям. 
03.11.20 | | Наука
Шмайда був, є і буде!
Юрій Бача
Сто років тому в Красному Броді, нашому давньому селі на Пряшівщині, народився Михайло Шмайда (1920—2017), видатний лемківський фольклорист та яскравий український письменник
02.11.20 | | Минуле
Перший день
Богдан Нижанківський
Листопад 1918. Погляд з львівської брами (збірка «Вулиця», 1936 рік)
01.11.20 | | Минуле
Гренландська акула: у віці 245 років має молодий мозок
Мозок тварини, що серед усіх хребетних на планеті живе найдовше, старіє на диво повільно.
01.11.20 | | Наука
Нє, Гетті?
Василь МАХНО
Ти бачиш плинність води, але не розумієш, нащо вона тече і куди? Домислення – це і є твоє підключення до розуміння суті, бо слова і явища – неоднозначні
31.10.20 | | Дискурси
Закон не слуга
Володимир СЕМКІВ
КСУ втратив суспільну леґітимність після спроб захиститися від вимог до контролю статків. Однак прагнення Зеленського усунути цілу інституцію широким «простонародним» замахом може наробити більшої біди
31.10.20 | | Україна
10 тисяч російських бойовиків для Каталонії
Росія готова була надати сецесійникам Каталонії грошову й навіть військову підтримку? Принаймні така інформація випливла зі свідчень активістів каталонської відрубності.
30.10.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.