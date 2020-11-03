Голова КС попередив Зеленського, що "кров може захлеснути країну".

 

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький закликав Президента України Володимира Зеленського відкинути емоції та підійти до врегулювання кризи правовим шляхом.

 

Про це голова КСУ заявив під час пресової конференції у вівторок, передає УНІАН.

 

 

"Я звертаюся до Президента країни, до Уповноваженого з прав людини: відкиньмо емоції, бо життя і здоров'я людей є важливішим за все. Кров може захлеснути країну", – сказав Тупицький.

 

Він додав, що запропонував "відповідним суб'єктам" звернутися до Конституційного Суду "щодо роз'яснення рішення стосовно декларування".

 

Тупицький виправдовується, що КСУ не закривав реєстру електронних декларацій для загального доступу і що ухвалене рішення стосується лише захисту незалежності судової влади.

 

Олександр Тупицький переконує, що одномоментна зміна складу КС може посприяти зазіханню на територіальну цілісність.

 

"Якщо в один момент Конституційний Суд стане недієздатним, не буде кому виконувати обов'язки суддів, то в країні це може призвести до порушення територіальної цілісності: з'явиться можливість будь-якій області на рівні облради проголосувати про самовизначення чи відокремлення від України", – пригрозив суддя.

 

Тупицький додав, що у таких випадках потрібне термінове звернення до КСУ і терміновий розгляд цього звернення.

 

"В протилежному випадку це може призвести до кровопролиття за збереження територіальної цілісності, а з цим жартувати не можна", – додав голова КСУ.

 

Олександр Тупицький здивувався резонансові через скасування низки антикорупційних статей – він вважає протести інспірованими.

 

"Мені здається це дуже дивним. Тому що хтось в країні хоче безвладдя. Це не та проблема, щоб вона сколихнула все суспільство. Приведення цього закону до конституційних норм продовжує роботу з боротьби з корупцією", – вважає Тупицький.

 

Голова КС певен, що протестувальники мітингують іще й за гроші.

 

"Наразі вулиця застосовується як штучний механізм щодо вирішення проблеми навколо КСУ. Але жодної проблеми не було і немає. Відразу ж – збирається мітинг біля КСУ, близько 500 осіб, і радикально налаштовані особи ставлять ультиматум: якщо судді КСУ не підуть у відставку, то вони почнуть пропадати", – поскаржився Тупицький.

 

"Яка вулиця? Про кого йдеться? Про штучно створених радикалів, яким оплачують гроші, щоби вони це робили?" – обурився голова КС.

 

03.11.2020

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