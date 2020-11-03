Степанов заявив, що ситуація з ковідом йде до катастрофи.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні близька до катастрофи.

Про це Степанов сказав на засіданні Верховної Ради у вівторок, передає УНІАН.

"Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, але й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорсткі карантинні обмеження не просто так", – сказав Степанов.

Зі слів міністра, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн. "Попереду важкі часи. Наступні слова багатьом не сподобаються, але це факт. Немає когось окремого відповідального за боротьбу з COVID-19. Ніхто у світі не здатен самотужки вирішити проблему коронавірусу", – виправдовувався міністр.

"Проскочити не вдасться. Настав час особистої відповідальності кожного... Коронавірус розповсюджується виключно від однієї людини до іншої, тому кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби", – додав Степанов.

У перепалці з народною депутаткою від "Голосу" Ольгою Стефанишиною Максим Степанов відмовився брати на себе персональну відповідальність за поширення ковіду.

"Можна скільки завгодно звинувачувати Міністерство охорони здоров’я, але ми не можемо за вас виконати правила. Тільки ви самі можете вберегти себе. Тільки ви можете надягнути маску, помити руки й дотримуватися дистанції", – сказав міністр.

Стефанішина зауважила, що міністр уже "за звичкою перекладає свою відповідальність" на попередників та людей.

"Ви завжди говорили, що всі винні, окрім вас. Проте всім же очевидно давно, що саме ви, пане Степанов, є тією людиною, яка винна у цій страшній статистиці, яка сьогодні є. Саме ви завалили широкомасштабне тестування, підготовку лікарень, комунікацію з населенням. Я думаю, що в багатьох із нас питань до вас нема. У мене тільки одне питання: чи ви знаєте, чим займетеся найближчим часом, коли Рада підтримає вашу відставку", – запитала Стефанишина.

Степанов відповів: "Пані народний депутат. По-перше, дарма сидите без маски. По-друге, не всі мрії збуваються".