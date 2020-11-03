Зеленський пригрозив розпустити ВР, якщо нардепи не підтримають відставку КС.

 

Президент України Володимир Зеленський допускає розпуск Верховної Ради у випадку, якщо народні депутати не підтримають законопроєкту про припинення повноважень суддів Конституційного Суду.

 

Про це він сказав у інтерв'ю на телеканалі ICTV

 

 

“Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, [якщо] я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, – а перш за все, “Слуги народу” (вони завдяки мені стали депутатами), і підтримки суспільства… Але вони повинні розуміти відповідальність! Якщо вони підуть врозріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом", – сказав Зеленський, коментуючи перспективу дострокових виборів до ВР.

 

Володимир Зеленський також запевнив, що не відкликатиме свого законопроєкту про припинення повноважень усього складу Конституційного Суду. Для нього голоси правничої спільноти – не арґумент. Арґумент – слова "нормальних людей".

 

“Я повертати назад не буду, відкликати законопроєкт не буду. Якщо б я знав, що я неправий, і люди звичайні мені сказали мені: “Пане Президенте, ви неправі, це гаряче рішення, всупереч думкам суспільства”, – я б негайно відкликав. І не думав би про жодні політичні поразки”, – сказав Президент.

 

Поза тим усім, Володимир Зеленський вважає, що найделікатнішим виходом із кризи була би добровільна відставка суддів Конституційного Суду України.

 

“Я вважаю, щоби, скажімо так, вийти з цього конституційного колапсу (і державницького вже), в принципі, найліберальніший вихід – це… Якщо судді бачать довіру людей, бачать реакцію Президента, парламентарів, бачать реакцію – найголовніше! – суспільства, наших західних партнерів – вони мають зробити висновки і піти у відставку”, – сказав Зеленський.

 

03.11.2020

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