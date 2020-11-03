В Україні підійшло до дев'яти тисяч випадків COVID-19 за добу.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 8899 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 411 093.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Найбільше добових випадків виявили у Києві (789), у Харківській (712), Хмельницькій (506), Донецькій (496), Житомирській (470), Одеській (460), Львівській (434), Запорізькій (427), Івано-Франківській (427), Рівненській (425) областях.
За добу зареєстрували 157 смертей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 7532.
03.11.2020