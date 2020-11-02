Німеччина та Франція підтримали оновлення КС – але в правових рамках.

 

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Конституційний Суд України має враховувати у своїх рішеннях конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу України. Однак є сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи.

 

Про це Фельдгузен сказала у інтерв'ю інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Боротьба з корупцією є центральною складовою в прагненнях України наблизитися до Європейського Союзу і виконати конституційне завдання незворотності євроатлантичного курсу. Це конституційне завдання має враховувати у своїх рішеннях і Конституційний Суд. Однак є сумніви, що це було враховано під час ухвалення останнього рішення щодо електронних декларацій про доходи, крім того, здається, що деякі судді мали конфлікт інтересів. Тому у мене також виникає запитання, чи може Конституційний Суд у своєму нинішньому складі діяти відповідно до своїх конституційних завдань", – сказала Фельдгузен.

 

Вона наголосила, що всі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави.

 

"Я спостерігаю за останнім розвитком подій навколо рішення Конституційного Суду з антикорупційної архітектури в Україні з великим і дедалі більшим занепокоєнням. Усі політичні актори покликані вирішити нинішню кризу конструктивно і методами правової держави", – зазначила Фельдгузен.

 

Сигнал надійшов і з Франції. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час розмови з Дмитром Кулебою сказав, що підтримує завзятість Володимира Зеленського в тій справі.

 

 

"Дмитро Кулеба поінформував французького колегу про руйнівні наслідки сумнозвісного рішення Конституційного Суду України для антикорупційних реформ у нашій державі та запевнив, що Президент та Уряд України рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури та інші реформи. У свою чергу, Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що Франція підтримує рішучість, із якою Президент України Володимир Зеленський почав діяти у цій ситуації", – переповідає прес-служба МЗС.

 

02.11.2020

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