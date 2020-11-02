Разумков береться відновити скасовані норми антикорупційних законів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент відновить норми антикорупційного законодавства, скасовані скандальним рішенням Конституційного Суду.

Про це Разумков оголосив під час погоджувальної ради депутатських фракцій та груп у четвер.

“Впевнений, що Верховна Рада України буде швидко реагувати на виклики, пов'язані з роботою антикорупційної вертикалі. На мій погляд, це рішення призвело до серйозного конфлікту та дисбалансу, який ми спостерігаємо в суспільстві”, – цитує Разумкова пресова служба ВР.

Він уточнив, що найближчим часом в апараті ВР зареєструють законопроєкт, спрямований на відновлення дії закону, пов'язаного з електронним декларуванням, і відновлення статті 366-1 Кримінально-процесуального кодексу України.

“Я впевнений, що Верховна Рада України, як завжди, повинна продемонструвати свою консолідовану позицію щодо таких питань. Для цього повинна бути єдина позиція всіх депутатських фракцій та груп у розумінні тієї відповідальності, яка сьогодні стоїть перед Верховною Радою вже ІХ скликання”, – зазначив Дмитро Разумков.