Патріарх Варфоломій: В Україні немає УПЦ МП.

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що ПЦУ є єдиною канонічною православною Церквою в Україні.

Про це йдеться в його листі, надісланому редакторам видання Сerkvarium, у відповідь на запит щодо статусу так званої УПЦ МП.

Вселенський патріарх нагадав, що 11 жовтня 2018 року Священний синод Вселенського патріархату скасував патріаршу грамоту 1686 року про зверхність Московського патріархату над Київською митрополією.

“Згодом Вселенський патріархат скликав Об’єднавче духовно-мирянське зібрання (Собор) у Києві 15 грудня 2018 року. Всі православні ієрархи в Україні отримали запрошення на цей об’єднавчий Синод нашими патріаршими листами. На жаль, українські ієрархи, які перебувають під юрисдикцією Московського патріархату, за винятком двох (ієрархів), проігнорували наш лист-запрошення і не брали участі в об’єднавчому Синоді, як від них очікували”, – додав предстоятель Вселенського патріархату.

Він також нагадав, що цей Собор обрав митрополита Епіфанія канонічним митрополитом Київським і всієї України, який 6 січня 2019 року в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі отримав томос про автокефалію Православної Церкви України.

“Відтоді нова автокефальна Церква України є єдиною канонічною православною Церквою на території Української держави, та Блаженніший митрополит Київський і всієї України має бути визнаний її канонічним предстоятелем”, – зазначено в листі.

“Відповідно до канонічного принципу територіальності, який є невід’ємним і постійним фактом православної еклезіології, жодна Церква не може бути присутньою в межах юрисдикції Церкви України. Попри це, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору. Сподіваючись, що, волею Божою, вони незабаром об’єднаються з помісною Церквою“, – підкреслив Вселенський патріарх.

Він наголосив, що з цієї причини очільник УПЦ МП Онуфрій “вже не розглядається як канонічний митрополит Київський, але як ієрарх, що проживає в Києві”.