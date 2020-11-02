400 тисяч українців занедужали на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6754 нові випадки коронавірусної хвороби. У такий спосіб, загальна кількість підтверджених захворювань перетнула 400-тисячний поріг – офіційно в Україні поставили 402 194 діагнози за час пандемії.

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільше добових випадків виявили на Харківщині (817), в Києві (507), на Львівщині (464), на Чернівеччині (418).

Офіційно в Україні 231 051 активний носій коронавірусної хвороби. Одужало 163 768 пацієнтів. Померло 7375 людей.