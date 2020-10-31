В Україні новий антирекорд ковіду: 8752 захворювання за добу.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 8752 нові випадки коронавірусної хвороби. Попередній рекорд добових захворювань, зафіксований днем раніше, перевершено на понад чотириста випадків.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Найбільше добових випадків зафіксували у Києві (781), на Донеччині (749), на Харківщині (622), на Львівщині (514) та на Одещині (507).
За добу зареєстровано 155 смертей. Загальне число летальних випадків зросло до 7196.
31.10.2020