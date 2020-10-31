В Україні новий антирекорд ковіду: 8752 захворювання за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 8752 нові випадки коронавірусної хвороби. Попередній рекорд добових захворювань, зафіксований днем раніше, перевершено на понад чотириста випадків.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільше добових випадків зафіксували у Києві (781), на Донеччині (749), на Харківщині (622), на Львівщині (514) та на Одещині (507).

 

За добу зареєстровано 155 смертей. Загальне число летальних випадків зросло до 7196.

 

31.10.2020

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