Галицькі хроніки COVID-19: 31 жовтня.

 

Станом на 09:00 31 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 70 889 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1183 нові випадки: 411 – на Івано-Франківщині, 514 – на Львівщині (проведено 2121 ПЛР-досліджень) та 258 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 23 летальні випадки: 14 людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%. 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 жовтня (09:00): 20 669 випадків, 258 нових

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

31 жовтня (09:00): 29 828 випадків, 514 нових

м. Львів  116

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

31 жовтня (09:00): 20392 випадки, 411 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

31.10.2020

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