Голова Конституційного Суду вважає, що від проєкту Зеленського віє переворотом.

 

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький вважає, що президентський законопроєкт про припинення повноважень складу КС має ознаки конституційного перевороту.

 

Про це Тупицький сказав на пресконференцій, присвяченій резонансному рішенню щодо антикорупційного законодавства, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Сьогодні за ніч з'явився проєкт закону №4288, який має ознаки конституційного перевороту", – оцінив Тупицький.

 

Олександр Тупицький заявив, що він не має наміру йти у відставку за чиєю-небудь вимогою.

 

"Вимог, щоб я подав у відставку, я не чув... Йдеться про зміну всього складу суду... Якщо буде такий ультиматум – ми обговоримо... На вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, не збираюся цього робити", – сказав Тупицький.

 

Голова КС поінформував, що він давно мав заплановану зустріч із Зеленським. Проте наразі розмова не відбулася.

 

"Ця зустріч планувалася, але чомусь не відбулася. А говорити є про що", – сказав Тупицький, розповідаючи про звернення зборів суддів КС у зв'язку з тиском.

 

Голова КС повідомив, що напередодні його розшукували слідчі Державного бюро розслідувань – однак на анонсований ДБР допит Тупицький не прийде.

 

"Вчора ввечері, об 11-й годині ночі, мене шукають двоє слідчих для вручення повістки як свідка, коли сьогодні до суду надійшла офіційна повістка електронною поштою. Навіщо об 11-й годині ночі шукати голову суду, заходити до будинку, де є консьєрж, випитувати, як голова суду приїжджає – з охороною чи ні, якими під'їздами користується, в який час це відбувається? Це двоє слідчих Державного бюро розслідувань. Щойно вони у якийсь спосіб дізнаються телефон моєї дружини і скидають цю повістку на WhatsApp їй, в ефірі одразу йде коментар, чому викликають, на офіційному вебсайті ДБР, чому викликають голову КС. Для перевірки до причетності до злочинів, які перевіряються в системі господарських судів, де я раніше працював. Це про автоматичний розподіл та інше", – поскаржився голова КС.

 

Тупицький уточнив, що справа, про яку йдеться, зачіпає події 2013–2014 років. Його вже начебто двічі допитували.

 

30.10.2020

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