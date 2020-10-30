Зеленський запропонував змести весь склад Конституційного Суду.

 

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного Суду.

 

Проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" опубліковано на інтернет-сторінці ВР.

 

 

У законопроєкті пропонується визнати, що скандальне рішення Конституційного Суду щодо антикорупційної реформи від 27 жовтня 2020 року є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

 

"Закон України «Про запобігання корупції» та Кримінальний кодекс України з дня набрання чинності цим Законом діють у редакції, що діяла до прийняття Конституційним Судом України рішення від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20)", – йдеться у проєкті.

 

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.

 

"Суб'єктам призначення суддів Конституційного Суду України невідкладно розпочати процедуру відбору на конкурсних засадах з подальшим призначенням у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України», нового складу Конституційного Суду України", – зазначається у законопроєкті.

 

У пояснювальній записці вказується, що його розроблено з метою забезпечення дотримання конституційного ладу в Україні та недопущення узурпації влади суддями Конституційного Суду.

 

Законопроєкт визначено Президентом як невідкладний.

 

Низка українських правників розкритикувала законопроєкт Зеленського.

 

Колишня очільниця люстраційного департаменту Міністерства юстиції заявила, що Зеленський "переплюнув однозначно" Конституційний Суд.

 

"Коротше, Конституція, розподіл влади не потрібні, бо Президент через Верховну Раду може «УСЕ». Наприклад, сприяти появі нового КСУ, якій повинен буде визнати цей же закон Президента (про припинення повноваження попереднього складу КСУ) неконституційним... Колапс на колапс – не зупиняйтесь", – застерегла вона.

 

Крок Президента також критикує колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

 

"Тим, які зараз активно подають набої для знищення конституційного органу держави Україна, згодом скажуть не «Дякую» і навіть не «Дуже дякую», а «Спа-а-асибо»", – написав Магера у Facebook. 

 

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

29 жовтня Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, а за його підсумками повідомив про розробку певного законопроєкту, спрямованого на відновлення довіри до КС.

 

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