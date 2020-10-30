Лукашенко хоче створити «ескадрони смерті» для боротьби з протестувальниками.

До них білоруський лідер планує залучити відставних військовиків.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко на зустріч зі своїми новими представниками в низці областей у четвер, 29 жовтня, запропонував відновити практику діяльності народних дружин. Про це повідомив інформаційний портал TUT.by. Хоча насправді за задумом Лукашенка це мали б бути озброєні «ескадрони смерті», які б боролися з учасниками масових акцій протесту в країні, спрямованих проти його влади.

«Народні дружини повинні працювати. Вони врешті-решт повинні стрепенутися і захищати», – сказав Лукашенко. Він додав, що такі дружини повинні «забезпечити захист своїх будинків». Від кого, він не вказав.

За словами Лукашенка, необхідно створювати «летючі загони», до яких залучати колишніх військовослужбовців, передовсім тих, що пройшли службу в Афганістані. «Подивіться, скільки звернень цих колишніх військовослужбовців, афганців. Скільки мужиків, а жінок... ще більше, ніж чоловіків: візьміть нас, ми будемо в дружинах, ми будемо в загонах, ми багато чого можемо! Чому нам їх не залучити, аж до озброєння, в ці летючі загони колишніх військовослужбовців? Вони можуть нам суттєво допомогти. І треба, щоб кожна людина відчула, що вона захищає свою родину і свою землю», – сказав білоруський лідер.

Якихось подробиць про свою пропозицію він не навів. Раніше від імені організацій колишніх військовиків поширювалися заяви на підтримку Лукашенка.