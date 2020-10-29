За час головуванням у партії він прославився теж прихильним ставлення до Росії.

У Великій Британії Лейбористська партія призупинила членство свого колишнього лідера Джеремі Корбіна (Jeremy Corbyn). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Офіційною підставою позбавлення партквитка став його вислів про те, що масштаби антисемітизму в лавах партії завищені з політичних мотивів.

Раніше британська комісія з питань рівності й прав людини репрезентувала звіт, в якому зазначила, що Лейбористська партія відповідальна за незаконне переслідування і дискримінацію євреїв.

Представники Єврейського робочого руху закликали партію ухвалити жорстке рішення для виправлення ситуації. Чинний лідер лейбористів Кір Стармер (Keir Starmer) пообіцяв виконати всі рекомендації комісії якомога швидше. Лейбористи найближчим часом опублікують план дій для викорінення антисемітизму.

Комісія з питань рівності розпочала розслідування в травні минулого року. Причиною стали скарги від організацій, приватних осіб, а також членів партії, на дискримінацію за національною ознакою. Провину за це комісія поклала на керівництво партії.

Джеремі Корбін очолював Лейбористську партію з вересня 2015 до квітня 2020 року. Він неодноразово висловлювався проти запровадження антиросійських санкцій та за налагодження діалогу з Кремлем. Також досить дивною була його поведінка під час підготовки до референдуму щодо Brexit. Замість того, щоб продовжити лінію партії за збереження членства країни в Євроунії, він робив все для того, щоб партія залишалася нейтральною до цього питання.