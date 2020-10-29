Ексголову британських лейбористів Джеремі Корбіна позбавили партквитка за антисемітизм.

За час головуванням у партії він прославився теж прихильним ставлення до Росії.

 

 

У Великій Британії Лейбористська партія призупинила членство свого колишнього лідера Джеремі Корбіна (Jeremy Corbyn). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Офіційною підставою позбавлення партквитка став його вислів про те, що масштаби антисемітизму в лавах партії завищені з політичних мотивів.

 

Раніше британська комісія з питань рівності й прав людини репрезентувала звіт, в якому зазначила, що Лейбористська партія відповідальна за незаконне переслідування і дискримінацію євреїв.

 

Представники Єврейського робочого руху закликали партію ухвалити жорстке рішення для виправлення ситуації. Чинний лідер лейбористів Кір Стармер (Keir Starmer) пообіцяв виконати всі рекомендації комісії якомога швидше. Лейбористи найближчим часом опублікують план дій для викорінення антисемітизму.

 

Комісія з питань рівності розпочала розслідування в травні минулого року. Причиною стали скарги від організацій, приватних осіб, а також членів партії, на дискримінацію за національною ознакою. Провину за це комісія поклала на керівництво партії.

 

Джеремі Корбін очолював Лейбористську партію з вересня 2015 до квітня 2020 року. Він неодноразово висловлювався проти запровадження антиросійських санкцій та за налагодження діалогу з Кремлем. Також досить дивною була його поведінка під час підготовки до референдуму щодо Brexit. Замість того, щоб продовжити лінію партії за збереження членства країни в Євроунії, він робив все для того, щоб партія залишалася нейтральною до цього питання.

29.10.2020

До теми

Це не те, що ви думаєте
Ігор та Пітер Померанцеви
Це не ще одне видання про пропаганду, маніпуляції та фейки і не спроба описати  інформаційні війни. Це про те, як пропаганда прагне сформувати наші найглибші думки та почуття — ще до того, як ми встигнемо вдатися до опору
28.10.20 | | Штука
Найгірший лиходій
Хосе Марія Карраскаль
Жан-Жак Руссо: “Людина народжується вільною, але повсюди вона в кайданах”. Не можна сказати більшої брехні меншою кількістю слів
27.10.20 | | Дискурси
Тільки вільне і професійне
Роксана Харчук
Патріотизм у кіно ‒ це насамперед професіоналізм сценариста, режисера, оператора, акторів, костюмерів і всіх, всіх, всіх, хто до фільму дотичний. Питання лише в тому, яка комісія в Україні може розпізнати професіоналізм? Здається, ніяка. І це проблема.
27.10.20 | | Штука
Чи ми розумніші, ніж попередники?
Когнітивні здібності змінюються впродовж життя та з поколіннями.
27.10.20 | | Наука
Бодун
Андрій ЛЮБКА
Я вже сумую за цим парадом усміхнених і оптимістичних облич кандидатів, що стрункими рядами вирушили в депутати, аби покращити  ̶с̶в̶о̶є̶ наше майбутнє.
27.10.20 | | Дискурси
Коли ікона живе
Іванка Крип'якевич-Димид
У різьбленні, золоченні та срібленні — довготривалих процесах — виливається любов до ікони. І коли дивишся на неї, ця любов переходить до тебе. Тепло позолоти й дерева допомагає молитися, бо ж ікона для того й покликана, щоби допомагати молитися, аби людина, замилувана красою, прославляла Бога.
26.10.20 | | Штука
Помста
Михайло Шмайда
До столітнього за тиждень ювілею лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини нагадаємо одне з його оповідань.
25.10.20 | | Минуле
49 ознак описують наш світ
Наш мозок потребує на диво мало категорій, щоб розпізнати практично всі об’єкти.
25.10.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.