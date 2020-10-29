Камінг-аут через 17 років: чоловік узяв на себе відповідальність за побиті вікна КС.

Український журналіст, шеф-редактор видання "Новинарня" Дмитро Лиховій узяв на себе відповідальність за розбиті шибки в будівлі Конституційного Суду у грудні 2003 року після рішення КС про "третій термін Кучми". Пан Лиховій вирішив публічно зізнатися в тому, що 17 років тому вчинив акт політичної непокори після того, як дізнався про скандальне рішення КС у справі антикорупційної реформи.

"У грудні 2003 року я взяв цеглину, наклеїв на неї папір із написом: "Це вам за третій термін Кучми, під*си (чи щось образливе в цьому роді, забув уже!" (а діло було якраз після відповідного рішення) і зарядив нею у вікно Конституційного Суду, яке було поближче до вулиці. І довго біг потім поночі до хати. Через стадіон", – зізнався Лиховій на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що тоді поліція порушила кримінальну справу за статтею про хуліганство. А вікно, виявилося, він розбив у відділі звернень громадян. "Тобто цеглина потрапила акурат за адресою", – зауважив Лиховій.

На думку Дмитра, КС заслуговує і радикальніших методів протесту за своє рішення у справі антикорупційної реформи.

У газеті "Україна молода", в котрій Дмитро Лиховій на момент протесту працював заступником головного редактора, у номері за 5 січня 2004 року вийшла замітка зі заголовком "Третій термін – перша цеглина". Автор тексту – очевидно, то був сам Лиховій – розголошує текст записки: "Це вам за рішення про 3-й термін, продажні падлюки Німченко, Салівон і решта. Ганьба Конституційному Суду!"

Газета також процитувала пресреліз Центу громадських зв'язків МВС України: "31 грудня о 8 годині 25 хвилин у Голосіївське райуправління внутрішніх справ Києва звернувся черговий комендант будівлі Конституційного Суду із заявою про те, що минулої ночі невідома особа, розбивши шибку, вкинула через вікно у розташований на першому поверсі кабінет загального відділу КС цеглину з приклеєною паперовою запискою, в якій у брутальній формі висловлювалася незгода з останнім рішенням Конституційного Суду про можливість обирати на пост Президента в 2004 році нині діючого Президента. У Голосіївському РУ ВС за фактом хуліганського вчинку порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Для його розслідування в Головному управлінні столичної міліції створено слідчо-оперативну групу, яка встановлює особу чи осіб, які підготували та скоїли цей злочин".

У грудні 2003 року, за декілька місяців перед стартом виборчої кампанії, Конституційний Суд України "обнулив" президентські терміни Леоніда Кучми, постановивши: конституційна заборона обіймати президентську посаду впродовж понад двох термінів поспіль не стосується Кучми, бо після прийняття Конституції в 1996 році він обирався лише одного разу.