Камінг-аут через 17 років: чоловік узяв на себе відповідальність за побиті вікна КС.

 

Український журналіст, шеф-редактор видання "Новинарня" Дмитро Лиховій узяв на себе відповідальність за розбиті шибки в будівлі Конституційного Суду у грудні 2003 року після рішення КС про "третій термін Кучми". Пан Лиховій вирішив публічно зізнатися в тому, що 17 років тому вчинив акт політичної непокори після того, як дізнався про скандальне рішення КС у справі антикорупційної реформи.

 

 

 

"У грудні 2003 року я взяв цеглину, наклеїв на неї папір із написом: "Це вам за третій термін Кучми, під*си (чи щось образливе в цьому роді, забув уже!" (а діло було якраз після відповідного рішення) і зарядив нею у вікно Конституційного Суду, яке було поближче до вулиці. І довго біг потім поночі до хати. Через стадіон", – зізнався Лиховій на своїй сторінці у Facebook.

 

Він нагадав, що тоді поліція порушила кримінальну справу за статтею про хуліганство. А вікно, виявилося, він розбив у відділі звернень громадян. "Тобто цеглина потрапила акурат за адресою", – зауважив Лиховій.

 

На думку Дмитра, КС заслуговує і радикальніших методів протесту за своє рішення у справі антикорупційної реформи.

 

У газеті "Україна молода", в котрій Дмитро Лиховій на момент протесту працював заступником головного редактора, у номері за 5 січня 2004 року вийшла замітка зі заголовком "Третій термін – перша цеглина". Автор тексту – очевидно, то був сам Лиховій – розголошує текст записки: "Це вам за рішення про 3-й термін, продажні падлюки Німченко, Салівон і решта. Ганьба Конституційному Суду!"

 

Газета також процитувала пресреліз Центу громадських зв'язків МВС України: "31 грудня о 8 годині 25 хвилин у Голосіївське райуправління внутрішніх справ Києва звернувся черговий комендант будівлі Конституційного Суду із заявою про те, що минулої ночі невідома особа, розбивши шибку, вкинула через вікно у розташований на першому поверсі кабінет загального відділу КС цеглину з приклеєною паперовою запискою, в якій у брутальній формі висловлювалася незгода з останнім рішенням Конституційного Суду про можливість обирати на пост Президента в 2004 році нині діючого Президента. У Голосіївському РУ ВС за фактом хуліганського вчинку порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Для його розслідування в Головному управлінні столичної міліції створено слідчо-оперативну групу, яка встановлює особу чи осіб, які підготували та скоїли цей злочин".

 

У грудні 2003 року, за декілька місяців перед стартом виборчої кампанії, Конституційний Суд України "обнулив" президентські терміни Леоніда Кучми, постановивши: конституційна заборона обіймати президентську посаду впродовж понад двох термінів поспіль не стосується Кучми, бо після прийняття Конституції в 1996 році він обирався лише одного разу. 

 

29.10.2020

До теми

Це не те, що ви думаєте
Ігор та Пітер Померанцеви
Це не ще одне видання про пропаганду, маніпуляції та фейки і не спроба описати  інформаційні війни. Це про те, як пропаганда прагне сформувати наші найглибші думки та почуття — ще до того, як ми встигнемо вдатися до опору
28.10.20 | | Штука
Тільки вільне і професійне
Роксана Харчук
Патріотизм у кіно ‒ це насамперед професіоналізм сценариста, режисера, оператора, акторів, костюмерів і всіх, всіх, всіх, хто до фільму дотичний. Питання лише в тому, яка комісія в Україні може розпізнати професіоналізм? Здається, ніяка. І це проблема.
27.10.20 | | Штука
Чи ми розумніші, ніж попередники?
Когнітивні здібності змінюються впродовж життя та з поколіннями.
27.10.20 | | Наука
Бодун
Андрій ЛЮБКА
Я вже сумую за цим парадом усміхнених і оптимістичних облич кандидатів, що стрункими рядами вирушили в депутати, аби покращити  ̶с̶в̶о̶є̶ наше майбутнє.
27.10.20 | | Дискурси
Коли ікона живе
Іванка Крип'якевич-Димид
У різьбленні, золоченні та срібленні — довготривалих процесах — виливається любов до ікони. І коли дивишся на неї, ця любов переходить до тебе. Тепло позолоти й дерева допомагає молитися, бо ж ікона для того й покликана, щоби допомагати молитися, аби людина, замилувана красою, прославляла Бога.
26.10.20 | | Штука
Помста
Михайло Шмайда
До столітнього за тиждень ювілею лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини нагадаємо одне з його оповідань.
25.10.20 | | Минуле
49 ознак описують наш світ
Наш мозок потребує на диво мало категорій, щоб розпізнати практично всі об’єкти.
25.10.20 | | Наука
Одновітрильний дім
Василь МАХНО
мохом світла і кухликом музики: у кульбаб наших жовті картузики прихилились під двері зими
24.10.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.