Ісламський радикал скоїв напад з ножем на відвідувачів собору в Ніцці.

Внаслідок теракту троє осіб загинуло, ще кількох поранено.

У французькій Ніцці внаслідок нападу з ножем в базиліці Нотр-Дам у четвер зранку, 29 жовтня, загинули щонайменше троє людей. Ще шестеро поранені. Як повідомила газета Le Monde з покликом на інформацію місцевої поліції, в однієї зі загиблих жінок було перерізане горло. Правоохоронці припускають, що нападник намагався відтяти їй голову.

Друга жінка загинула від рук нападника на площі перед церквою біля кафе, в якому вона намагалася сховатися. Також від ножових поранень у базиліці помер чоловік.

Нападника вдалося затримати. За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі (Christian Estrosi), під час затримання чоловік отримав вогнепальне поранення. Його доставлено до шпиталю. Естрозі заявив, що цей напад виглядає як теракт. За його словами, терорист продовжував викрикувати «Аллах акбар!» навіть після затримання.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin) написав у своєму мікроблозі в Twitter, що на місці події працює поліція, а сам він керує кризовим засіданням у МВС. Він закликав громадян триматися подалі від місця злочину і дотримуватися вказівок влади.

Дарманен також повідомив, що невдовзі після інциденту в Ніцці в іншому місті на півдні Франції – Монфаве неподалік Авіньйона – поліціянти застрелили чоловіка, котрий погрожував перехожим вогнепальною зброєю і вигукував: «Аллах акбар!»