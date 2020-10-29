Зеленський скликав засідання РНБО через наступ на антикорупційну реформу.

 

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного Суду України щодо електронного декларування, незаконного збагачення та повноважень НАЗК – "для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни".

 

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

 

 

Володимир Зеленський запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, "яка склалася в національній безпеці країни", та ухвалити відповідні рішення. "Необхідні законопроєкти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані главою держави до Верховної Ради як невідкладні", – поінформували в ОП.

 

"Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими", – заявив Президент.

 

29.10.2020

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