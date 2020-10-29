На Франківщині на хабарі затримали переобраного голову ОТГ.

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали на хабарі двох чиновників однієї з територіальних громад – повідомили у департаменті комунікацій Нацполіції. Одним із затриманих виявився голова Олешанської ОТГ Богдан Двояк, який, за попередніми даними, був переобраний на місцевих виборах.

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Голова ОТГ у змові з начальником одного з відділів ОТГ вимагали у громадянина 22 тис. грн за безперешкодне надання у власність земельної ділянки площею близько 1,5 га для ведення сільського господарства з подальшим облаштуванням її під ставок.

Голову ОТГ затримали одразу після одержання 500 доларів США неправомірної вигоди.

«Раніше поліцейські задокументували факти отримання 3 і 5 тис. грн начальником одного з відділів ОТГ як "авансових платежів". Останню частину хабаря – 500 доларів – одержав голова територіальної громади, після чого був затриманий правоохоронцями», – йдеться у повідомленні поліції.

Народний депутат Ігор Фріс у своєму відеозверненні повідомив, що мова йде про переобраного голову Олешанської ОТГ Богдана Двояка.

«Це колишній голова села Олеші. Ми знайшли людину, яка могла би з ним поборотися за місце голови – це АТОвець Микола Дземан. Він програв пану Двояку 400-500 голосів. І через один день після народного волевиявлення Національна поліція разом із департаментом стратегічного розслідування затримала людину, яка виграла вибори і розказувала, яким він буде чесним головою ОТГ, на хабарі в 500 доларів за земельні ділянки. Ще не були навіть оголошені результати виборів, а людину вже затримали на хабарі. От як ви думаєте, що повинно сьогодні відбутися в Олешанській ОТГ?» – зазначив Фріс.

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Виборці Богдана Двояка у соцмережах почали висловлюватися, що це затримання є політично вмотивованим. Зокрема, родичка затриманого Галина Бучинська-Двояк написала: «Ми всім щиро дякуємо за підтримку та довіру. Всі, хто знає Богдана Володимировича ніколи не повірить, що він міг взяти хабар. Поки Двояк Б.В. знаходиться у слідчому ізоляторі, він не може довести свою невинність. Ми вважаємо, що причетним до цієї ганебної ситуації є голова Тлумацької РДА».

Вона закликала влаштувати акцію на підтримку Двояка біля Тлумацької райадміністрації у четвер, 29 жовтня.

«У поліцейських було достатньо підстав і доказів, щоб затримати особу у порядку ст. 208 КПК України, оскільки дану особу поліцейські Івано-Франківщини застали під час вчинення злочину. Наразі триває досудове розслідування за ч.3 ст.368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" Кримінального кодексу України. Слідчі поліції здійснюють досудове розслідування об’єктивно та неупереджено», – заявила поліція Івано-Франківської області у коментарі до цього допису.

Зазначимо, що Олешанська ОТГ утворена у 2017 році. До неї належать п’ять сільських рад – Олешанська (Олеша і Соколівка), Будзинська (Будзин, Мостище, Одаїв і Суходіл), Делівська (Делева і Луг), Долинська та Озерянська.

54-річний Богдан Двояк вперше очолив Олешанську ОТГ після виборів у 2017 році. Тоді він балотувався як самовисуванець. Загалом Олешанську сільську раду Двояк очолював з 2006 року.