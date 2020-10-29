НАЗК: Конституційний Суд заблокував призначення на керівні посади.

Конституційний Суд України заблокував призначення чиновників на керівні посади, позаяк заборонив Національному агентству з питань запобігання корупції проводити спеціальну перевірку претендентів.

Про це йдеться у заяві НАЗК, поширеній у четвер вранці у відповідь на рішення КС. Згідно з повідомленням Антикорупційної аґенції, заборона, зокрема, стосуватиметься переможців місцевих виборів.

"Конституційний Суд України позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Оскільки призначення кандидатів, обраних на посади, зокрема, голів обласних, районних рад та їхніх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок", – заявили в НАЗК.

Голова Антикорупційної аґенції Олександр Новіков наголосив, що "Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату".