Білоруський посол в Аргентині відмовляється працювати на Лукашенка.

Він стверджує, що не може працювати на нелегітимного главу держави.

 

 

Білоруський посол в Аргентині та інших країнах Латинської Америки Володимир Астапенко вдруге подав заяву про демісію. Про це повідомив інформаційний портал TUT.by.  

 

Вперше він подав Міністерству закордонних справ Білорусі заяву про відставку в день інавґурації Олександра Лукашенка, 23 вересня. Але не отримавши на неї відповіді, він свою попередню заяву нещодавно відкликав і подав нову. У ній Астапенко обґрунтовує свій намір звільнитися тим, що його роботодавець (президент) порушує законодавство.

 

Посол вважає, що ціла низка дій наймача створює об'єктивні умови для невизнання легітимності глави держави і міжнародної ізоляції країни. Він зазначає, що відсутність легітимності у Олександра Лукашенко не дає послу можливості працювати далі. «Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла, перебуваючи у підпорядкуванні в особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу», – наголошується в його заяві.

 

Володимир Астапенко – кадровий дипломат, кар'єру почав третім секретарем МЗС Білоруської РСР. Він обіймав посаду заступника міністра закордонних справ, працював у низці посольств. У 2018 році був призначений надзвичайним і повноважним послом країни в Аргентинській Республіці і за сумісництвом в Республіці Чилі, Парагваї, Перу та Уругваї.

 

Нагадаємо, що після президентських виборів низка білоруських дипломатів полишила роботу в МЗС з огляду на свою громадянську позицію, озвучену публічно. Зокрема, подали до демісії посли Білорусі в Іспанії, Латвії та Словаччині. Також зрезиґнували з посади начальник історико-архівного відділення МЗС В'ячеслав Казаченко, голова департаменту Північної Америки і Західної Європи Андрій Бушило і перший секретар управління Європи МЗС Павло Слюнькін.

 

29.10.2020

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