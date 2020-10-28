У тернопільському парку біля ставу облаштовують пішохідний міст.

У Тернополі ремонтують пішохідний міст через річку Рудку у місці, де вона вливається у міський став, після реконструкції дощового колектора, яка тривала усе літо. Напередодні тут вже повністю застелили геотекстиль.

Фото https://komun.te.ua

Дощовий колектор біля Тернопільського був вкрай занедбаний. Після завершення реконструкції, за інформацією заступника міського голови Владислава Стемковського, він має забирати з доріг міста близько 2/3 дощової та талої води та покращить санітарний стан прибережних ділянок самого ставу.

Під час обстеження фахівці виявили, що дно колектора знаходиться нижче рівня ставу приблизно на 40 см. Відтак під час реконструкції дно колектора підняли шляхом бетонування. Завдяки цьому його пропускну здатність збільшили до 9 м³ води в секунду.

Фото https://komun.te.ua

Завершити усі роботи, за сприятливих погодних умов, планують у листопаді. Колектор залишать відкритим. Обіцяють, що жодних неприємних запахів не буде, оскільки каналізаційні стоки до нього не під’єднані. На колекторі змонтують механічні очисні установки, які будуть затримувати залпові викиди під час злив.

Вартість комплексної реконструкції дощового колектора склала близько 8 мільйонів гривень.