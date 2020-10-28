Гакери на деякий час захопили сайт виборчої кампанії Трампа.

Вони вимагали від американського президента відступного у криптовалюті.

Сайт виборчої кампанії американського президента Дональда Трампа зазнав хоч і короткочасної, але жорсткої кібератаки. Про це повідомило видання Daily Mail. Гакери, котрі зламали сторінку, заявили, що отримали доступ до таємної інформації про главу Білого дому та його кампанію. Вони зажадали відступного у криптовалюті за нерозголошення викрадених даних.

На деякий час на згаданому сайті з’явилися таке повідомлення: «Світ вже ситий по горло фейковими новинами, які поширюються щодня президентом Дональдом Трампом. Прийшов час дозволити світу пізнати істину».

Зловмисники заявили, що отримали доступ до відомостей, які нібито доводять причетність Трампа і його адміністрації до виникнення коронавіруса. Вони також звинуватили американського лідера у співпраці з іноземними аґентами для маніпуляцій під час президентських виборів 2020 року в США.

Тим часом виборчий штаб Трампа визнав, що злам таки було вчинено, проте запевнив, що гакерам не вдалося отримати доступу до важливих даних. «Сьогодні ввечері зміст сайту кампанії Трампа було змінено, і ми працюємо з правоохоронними органами над встановленням джерела атаки… Доступу до конфіденційних даних отримано не було, тому що такі дані насправді не зберігаються на цьому сайті. Роботу сайту було відновлено», – заявив директор штабу з комунікацій Тім Мерто (Tim Murtaugh).