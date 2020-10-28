У Франківську діти від сьогодні пішли до школи.

В Івано-Франківську сьогодні, 28 жовтня, школи відновлюють очне навчання після кількох днів дистанційного навчання у зв’язку з місцевими виборами, повідомила напередодні на оперативній нараді заступниця начальника Департаменту освіти та науки Івано-Франківьскої міськради Наталія Микула.

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Разом з тим, департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради рекомендував з 28.10.2020 року здійснювати освітній процес таким чином: у 1-4 класах – в очній формі здобуття освіти; у 5-11 класах – у формі змішаного навчання (поєднання очної форми здобуття освіти із дистанційною формою).

«Визначаючи форму навчання, адміністрація навчальних закладів має враховувати умови роботи, зокрема: кількість педагогів та технічних працівників, які перебувають на лікарняному, можливість заміни учителів для проведення уроків, кількість класів, які перебувають на самоізоляції, можливість технічного забезпечення дистанційного навчання», – зазначено у повідомленні на facebook-сторінці департаменту.

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За інформацією міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, на дистанційне навчання перейшов ліцей №24, до 2 листопада, а також міський навчально-ресурсний центр на період дії «чероної» зони у місті.

«Нагадую, що в місті продовжується змішана форма навчання! Ніхто не забороняє написати батькам заяву на дистанційну форму навчання та залишати своїх дітей вдома!», – повідомив міський голова.

Відповідні оголошення поширили у батьківських, шкільних групах у соцмережах.