Сергій Притула вийшов із партії "Голос".

 

Громадський діяч, колишній кандидат у міські голови Києва Сергій Притула оголосив про вихід із партії "Голос".

 

 

Про це Притула написав на своїй сторінці у Facebook. Він зауважив, що в партії багато що змінилося після відходу з політики Святослава Вакарчука.

 

"Мені подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди, та мета, яку ми спільно перед собою поставили. Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії «Голос»", – зазначив Притула.

 

Політик уточнив, що він не йде з політики, а йде саме з партії, "яка, – не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, – віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення".

 

"Я до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу та реанімації партії, за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 000 українців. Але діалогу не вийшло і тепер мною керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд «Голосу» у регіонах, які два роки щиро та віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні «верхи» не чують «низів», і ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд «Голосу» по всій Україні", – прокоментував Притула.

 

"Надалі супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше. Про свої наступні плани у політичній царині я, в обов’язковому порядку, повідомлю на своїх офіційних ресурсах", – резюмував Сергій.

 

Натомість у партії "Голос" заявили, що причиною непорозуміння з Притулою були його політичні амбіції.

 

"Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю... Бажання окремих партійців «Голосу» відмовитися від програмних засад, ліберальної ідеології, обіцянок, даних під час виборів, і йти своїм політичним шляхом жодним чином не зупиняє процес розбудови ліберальної партії, якою є «Голос»", – ідеться у заяві.

 

07.06.2021

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