У Дагестані здирають вивіски латинкою.

Відповідне розпорядження місцевої влади обумовлене наміром відгородитися від Заходу, звідки, за словами очільника автономної республіки, «походить все зло».

 

                                    Сергій Мєліков

 

У Дагестані за дорученням виконувача обов'язків глави республіки Сергія Мєлікова з крамниць, закладів громадського харчування і побутового обслуговування здирають таблиці, в яких використано латинські літери. Про це повідомив інформаційний портал «Кавказький вузол». Передовсім така акція проводиться в столиці автономної республіки, місті Махачкалі.

 

«Влада Махачкали розпочала акцію з очищення міста від незаконної реклами. У рамках виконання доручень керівництва республіки розпочато комплекс заходів з демонтажу незаконних рекламних конструкцій», – йдеться в публікації на офіційній сторінці мерії. Зазначається, що демонтаж ведуть співробітники управління торгівлі, підприємництва та реклами Махачкали за сприяння районних адміністрацій.

 

Так, наприклад, співробітники адміністрації Махачкали зірвали вночі проти середи, 28 жовтня, вивіску і рекламні плакати з магазину спортивних товарів New Balance. Представники магазину відзначили, що їх ніхто не поставив до відома, і назвали ці дії «вандалізмом».

 

Раніше про рейд із демонтажу реклами, яка містить слова латинкою, відзвітувала адміністрація Хасав'юрта.

 

Генерал-полковник Сергій Мєліков, колишній заступник головнокомандувача військ Росгвардії, був призначений тимчасово виконувачем обов'язків глави Дагестану п’ятого жовтня. Через два тижні на засіданні ради з розвитку містобудування він доручив до кінця листопада «навести порядок» зі зовнішньою рекламою. Мєліков обурювався тим, що багато кафе і крамниць в Дагестані носять назви іноземних міст, та ще й написані вони, як висловився чиновник, «на латинській мові» і «в умовах, коли все зло йде звідти». Меліков заявив, що «така реклама не відповідає жодним моральним цінностям».

 

«Якщо якесь кафе, то обов'язково “Сан-Франциско”, “Лос-Анджелес”. Інших букв немає, крім латинських? Нехай назви відповідають тому місцю, в якому ми живемо. Нехай це будуть “Дербентські вогні”, “Дагестанський світанок”, що завгодно. А то таке відчуття, що в чиказьких трущобах перебуваєш», – нарікав Мєліков.

28.10.2020

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