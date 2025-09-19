Москва оскаржила у суді ООН рішення у справі про збиття МН17 над Донбасом.

За версією Москви, рішення ІКАО було ухвалено за «кон'юнктурними політичними мотивами» і було засноване на «сумнівних результатах розслідувань».

Москва оскаржила у Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про причетність Росії до збиття малайзійського літака Boeing-777 рейсу MH17 у липні 2014 року. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на пресреліз МЗС Росії, оприлюднений в четвер, 18 вересня, на офіційному сайті відомства.

«18 вересня Російська Федерація відповідно до статті 84 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказька конвенція) оскаржила в Міжнародному суді ООН безпідставне рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) про нібито причетність Росії до загибелі малайзійського «Боїнга» рейсу MH17», – йдеться в пресрелізі.

За версією Москви, рішення ІКАО було ухвалено за «кон'юнктурними політичними мотивами» і було засноване на «сумнівних результатах розслідувань під егідою зацікавленої сторони – Нідерландів» з опорою на нібито «підтасовані факти», надані Україною.

«Розраховуємо на те, що Міжнародний суд ООН виявить винятково неупереджений підхід у цій резонансній справі», – йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Нагадаємо що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

Рада ІКАО у травні 2025 року визнала Росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17 над Донбасом. Визнання відповідальності Росії веде до накладання на неї зобов'язання виплати компенсації авіакомпанії та країнам, що постраждали.