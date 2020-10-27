Сіярто назвав "жалюгідною" реакцію України на угорську агітацію в Береговому.

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів було "жалюгідним і безглуздим".

 

Про це йдеться у відеозверненні Сіярто, поширеному у вівторок, інформує Reuters. 

 

 

Зі слів угорського міністра, Україна зробила "недружні кроки" щодо Угорщини через виклик угорського посла і рішення заборонити в'їзд двом високопосадовцям.

 

"Цим Україна надсилає меседж... вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції", — потрактував Сіярто.

 

Голова МЗС Угорщини привітав угорських кандидатів із перемогою на виборах в Україні.

 

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

 

Міністр додав, що також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії. Кулеба наголосив, що у цій ситуації не може бути різних прочитань — чітко йдеться про втручання у внутрішні справи України, зазначає "Німецька хвиля".

 

Вранці 25 жовтня міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах "Партію угорців України", а також нинішнього міського голову Берегового Золтана Бабяка.

 

Також він повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

 

У МЗС України це оцінили як пряму агітацію і заявили, що "у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми".

 

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