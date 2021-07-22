Кулеба і Сійярто домовилися обмінятися мілітарними меморіалами.

 

Міністри закордонних справ України – Дмитро Кулеба та Угорщини – Петер Сійярто домовилися про вшанування в обох країнах пам’яті загиблих співвітчизників.

 

 

Про це Кулеба повідомив на спільній з угорським колегою Петером Сійярто пресовій конференції у Києві.

 

"Ми домовилися, що в Будапешті буде встановлено пам’ятний хрест загиблим за Україну. Україна, своєю чергою, надасть дозвіл на виділення додаткової ділянки для розміщення угорського військового кладовища у Підполоззі Закарпатської області", – сказав Кулеба, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

 

Кулеба зауважив, що це дуже важливий гуманітарний жест обох сторін.

 

"Переговори з цього питання тривали дуже довго, і я радий, що сьогодні нам з Петером вдалося поставити в них крапку в інтересах насамперед наших суспільств і вшанування пам’яті наших співвітчизників", – зазначив голова української дипломатії.

 

Під час зустрічі міністри підписали два документи.

 

"Перший – це угода про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми послугами", – повідомив Кулеба.

 

Він додав, що другим підписаним документом є меморандум про співпрацю у сфері підготовки дипломатичних кадрів.

 

Голова МЗС України подарував угорському колезі форму збірної України з футболу. "Я отримав угорський м’яч, а Петер – нашу вже легендарну форму із "Слава Україні!”, – прокоментував Кулеба у facebook.

 

22.07.2021

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