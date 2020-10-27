До Івано-Франківської обласної ради проходять 6 партій.

До Івано-Франківської обласної ради, згідно з даними місцевого екзит-полу, проходять 6 партій. Екзит-пол провели Соціологічний центр Олега Головенського спільно з агенцією новин «Фіртка». Івано-Франківська обласна ТВК опрацювала вже 93% протоколів.
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Представництво в Івано-Франківській облраді вибороли такі партії: ВО «Свобода» – 23,45%; «Європейська солідарність» – 15,52%; «Слуга народу» – 12,37%; ВО «Батьківщина» – 13,67%, «За майбутнє» – 17,75%, «Платформа громад» – 5,6%.
Інші партії не подолали п’ятивідсотковий бар’єр: «Голос» – 3,96%; «УДАР» – 3,64%; «Українська галицька партія» – 1,62%; «Сила і честь» – 1,05%; «Наш край» – 0,28%; «Перемога Пальчевського» – 0,23%; політична партія «Пропозиція» – 0,24%; зіпсуті бюлетені – 0,56%.
Фото https://galka.if.ua
Під час екзит-полу на території Івано-Франківської області було опитано 2992 респондентів у всіх районах.
Зазначимо, явка на місцевих виборах в Івано-Франківській області становила 41,8%.
Нагадаємо, за попередніми даними, до Львівської обласної ради проходить 9 партій.
27.10.2020