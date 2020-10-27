До Львівської обласної ради проходять 9 партій.

Прохідний бар’єр на виборах до Львівської обласної ради, за попередніми даними, долають 9 партій. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело, близьке до Львівської обласної територіальної виборчої комісії.

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За даними джерела, вже оброблено 99% протоколів.

Найбільшу підтримку виборців отримала партія «Європейська солідарність», яка набрала майже 31% голосів. Із суттєвом відривом на другому місці – партія «Слуга народу», за яку проголосували 9,5% виборців, на третьому – «Об’єднання "Самопоміч"» – 8,7%.

За ВО «Батьківщина» проголосували 7% виборців; партію «Голос» підтримали 6,6%. ВО «Свобода» отримала 6% голосів виборців, «Народний рух України» і «Українська галицька партія» – по 5,6%, «За майбутнє» – 5,3%.

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Два народні депутати – Тарас Батенко та Ярослав Дубневич – отримують право стати депутатами Львівської облради від партії «За майбутнє», яка, за попередніми даними, долає прохідний бар'єр. Проте наразі невідомо, чи Батенко і Дубневич відмовляться від мандатів депутатів Верховної Ради для роботи у Львівській облраді. Раніше Тарас Батенко заявляв, що у разі, якщо партія заведе потужну фракцію у Львівську облраду, він претендуватиме на посаду голови обласної ради. В іншому разі він не бачив змісту бути рядовим депутатом облради.

Право стати депутатом обласної ради отримає і депутат Верховної Ради Михайло Цимбалюк, який очолював виборчий список «Батьківщини», що, за попередніми даними, також долає прохідний бар'єр.

Нагадаємо, явка на місцевих виборах на Львівщині становить 43%.