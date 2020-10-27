Резніков: Обітниця Президента перед "мінськими угодами" закінчиться 9 грудня.

Віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков підтвердив, що Президент України Володимир Зеленський дав собі рік на роботу з "мінськими угодами", і той рік минає 9 грудня. Але далі Зеленський хоче напрацювати новий план.

Про це Резніков сказав у своєму телевізійному інтерв'ю, переказує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Я трохи по-іншому трактую слова Президента. Він сказав, що дає собі рік, щоб йти за сценарієм, який було написано в 2014 році, маються на увазі "мінські угоди". Так, як вони написані. Він, по суті, це сказав 9 грудня, як я це сприймаю, в Парижі (на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року, — Z). Тому 9 грудня вичерпується цей рік, і Президент буде приймати рішення", — сказав Резніков.

Віцепрем'єр зазначив, що війна на Донбасі не завершиться у 2020 році вже принамні через те, що багато часу знадобилося б на виведення військ Росії з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

При тім Резніков визнав, що для України вихід із "мінських угод" в односторонньому порядку — самовбивчий.

"Відмовлятися від "Мінська" в односторонньому порядку — це самогубство, цього робити не можна. Тому що це політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн: Німеччини, Франції, України та Росії. І на сьогодні лідери "нормандського формату" зустрілися 9 грудня рік тому в Парижі й домовилися про певні речі, які можна виконати, продемонструвавши, що "Мінськ" може "жити", — сказав він.

Резніков вважає, що при добрій волі сторін "мінські угоди" можна було б і переглянути.

"А немає жодної проблеми сісти на рівні лідерів "нормандського формату" і переглянути "Мінськ", чесно сказати, що ось тут він працює, тут він може спрацювати, а тут він ніколи не спрацює. Давайте в спокійному режимі зробимо цю ревізію і перепишемо", — зазначив він.

Резніков вважає, що Росія буде готова переглянути пункти "мінських угод", коли розумітиме, що "ситуація змінилася, позиція і Німеччини, і Франції, і США, і Великої Британії на боці України є для них настільки очевидною, що їм просто невигідна ця війна".

Але водночас віцепрем'єр-міністр не має застережень до місця проведення переговорів — столиці Білорусі. "Думаю, в будь-якому разі "мінський майданчик" як логістичний центр для вирішення економічних і гуманітарних питань повинен залишитися".

Нагадаємо, у березні 2020 року в інтерв'ю британському The Guardian Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що він може домовитися із президентом Росії Владіміром Путіним про припинення війни на Донбасі. "Час іде. Ми можемо витратити один рік на всю угоду. Потім вона має бути реалізована. Більший термін ми не можемо дозволити", — сказав Зеленський.

Наприкінці серпня 2020 року в інтерв'ю телеканалу Euronews Зеленський підтвердив, що сподівається завершити війну на Донбасі вже у 2020 році. Але зазначив, що наразі не існує іншого реального дієвого плану з мирного врегулювання становища на Донбасі. "Якщо він не працюватиме, тоді вже думатимемо про інший план", — пояснив Президент України.