Китай репрезентував план закінчення війни Росії з Україною.

КНР закликає поважати суверенітет усіх країн відповідно до міжнародного законодавства.

Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило план врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив телеканал CNN. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Пекін, зокрема, закликає відмовитися від односторонніх санкцій.

У документі повторюються багато відомих політичних позицій Китаю. Зокрема Пекін закликає обидві ворогуючі сторони згорнути воєнні дії та відновити мирні перемовини. «Діалог і переговори є єдиним життєздатним вирішенням української кризи», — наголошується в плані. Причому Китай прагне виконувати «конструктивну роль» посередника. Щоправда, деталей медіаторства не повідомлено.

КНР закликає поважати суверенітет усіх країн відповідно до міжнародного законодавства та принципів Статуту ООН. Пекін наполягає на гарантіях суверенітету та територіальної цілісності всіх країн.

КНР говорить про необхідність відмовитися від менталітету холодної війни, закликає поважно ставитись до безпеки окремих країн і не допускати формування блокових протистоянь.

«Конфлікти та війни нікому не приносять користі. Усі сторони повинні залишатися раціональними та проявляти стриманість, уникати роздмухування полум’я війни, загострення напруженості та запобігати подальшому поглибленню кризи чи навіть її виходу з-під контролю», – йдеться у документі.

У китайському плані є також пункти про необхідність гарантувати продовольчу безпеку і стабільність ланцюжків виробництва та поставок. Крім цього, КНР особливо наголошує на необхідності захистити атомні електростанції.