«Людина-поверхня»: так Зеленський сам себе обізвав.

Президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю чотирьом телеканалам розкритикував слова "когось із політиків" про коронавірус в Україні. Але виявилося, що таку заяву виголосив він сам.

"Хтось із політиків говорив: «У нас буде, як в Італії», Це – поверхня... людина", – сказав Зеленський. Маючи на увазі, оченвидно, людину поверхову.

Штука в тому, що раніше сам Зеленський багаторазово говорив про те, що Україну при іґноруванні карантинних приписів чекатиме друга Італія.

Зокрема, у серпні Зеленський сказав у інтерв'ю телеканалу "Україна 24": "Ми зараз в цьому напрямку дійсно дуже потужні – з точки зору ліжок, обладнання, кількості тестів, технічної підготовки, фахівців. Але не витримає ні кількість ліжок будь-яка, і особливо не витримає кількість спеціалістів другої хвилі, якщо вона буде дуже потужною. Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії".