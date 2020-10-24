Президент Польщі заразився коронавірусом.

Попри це, Анджей Дуда почувається добре.

 

 

У президента Польщі Анджея Дуди виявлено коронавірус, повідомив прес-секретар глави польської держави Блажей Спіхальский (Błażej Spychalski). За його словами, пан Дуда почувається добре.

 

«Вчора президент Анджей Дуда зробив тест на коронавірус. Результат позитивний. Президент почувається добре. Ми перебуваємо в постійному контакті з відповідними медичними службами», – написав пан Спіхальскій на своїй сторінці в Twitter.

 

Добре самопочуття польського президента підтвердив і віцеміністр охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска (Waldemar Kraska). «Президент Анджей Дуда перебуває в добрій кондиції. Я переконаний, що він перенесе це зараження в легкий спосіб. Він є молодим чоловіком, тож думаю, що досконало дасть собі з цим раду. Як бачимо, вірус не вибирає. Кожного може спіткати. А тому дуже актуальними є наші заклики, аби ми дотримувалися правил», – заявив Краска в етері радіо RMF FM.

 

У Польщі з початку пандемії виявлено понад 214 тисяч випадків інфікування коронавірусом, понад чотири тисячі хворих на COVID-19 померли. 23 жовтня уряд запровадив нові карантинні заходи. На два тижні закривають заклади громадського харчування, вони зможуть працювати тільки на видачу їжі зі собою. Школярі з четвертого класу переходять на дистанційне навчання. Також заборонено збиратися більше як п'яти особам, за винятком людей, які мешкають разом.

 

24.10.2020

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