Галицькі хроніки COVID-19: 24 жовтня.

Станом на 09:00 24 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 63 701 хворого на COVID-19. За минулу добу – 984 нових випадки: 279 – на Івано-Франківщині, 469 – на Львівщині (проведено 1915 ПЛР-досліджень) та 236 – на Тернопіллі (проведено 898 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: чотирнадцять людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 жовтня (09:00): 18 849 випадків, 236 нових
м. Тернопіль – 42 особи
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 19 осіб
Зборівський район – 13 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 14 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 31 особа
Тернопільський район – 23 особи
Чортківський район – 29 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 жовтня (09:00): 26 868 випадків, 469 нових
м. Львів – 142 особи
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 19 осіб
Дрогобицький район – 33 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовкiвський район – 29 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янка-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 20 осіб
Мостиський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 55 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 11 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 40 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 21 особа
Яворівський район – 41 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 жовтня (09:00): 17 984 випадки, 279 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.10.2020