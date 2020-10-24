Галицькі хроніки COVID-19: 24 жовтня.

Станом на 09:00 24 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 63 701 хворого на COVID-19. За минулу добу – 984 нових випадки: 279 – на Івано-Франківщині, 469 – на Львівщині (проведено 1915 ПЛР-досліджень) та 236 – на Тернопіллі (проведено 898 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: чотирнадцять людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 жовтня (09:00): 18 849 випадків, 236 нових

м. Тернопіль – 42 особи

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 19 осіб

Зборівський район – 13 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 14 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 7 осіб

Теребовлянський район – 31 особа

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 29 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

24 жовтня (09:00): 26 868 випадків, 469 нових

м. Львів – 142 особи

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 19 осіб

Дрогобицький район – 33 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовкiвський район – 29 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янка-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 20 осіб

Мостиський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 55 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 11 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 40 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 21 особа

Яворівський район – 41 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

24 жовтня (09:00): 17 984 випадки, 279 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.