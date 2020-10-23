Галицькі хроніки COVID-19: 23 жовтня.

 

Станом на 09:00 23 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 62 717 хворих на COVID-19. За минулу добу – 966 нових випадків: 258 – на Івано-Франківщині, 378 – на Львівщині (проведено 2211 ПЛР-досліджень) та 330 – на Тернопіллі (проведено 1132 ПЛР-дослідження).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано двадцять один летальний випадок: тринадцять людей померло на Львівщині, троє – на Тернопільщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 жовтня (09:00): 18 613 випадків, 330 нових

м. Тернопіль – 59 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 21 особа

Бучацький район – 21 особа

Гусятинський район – 21 особа

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 24 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 14 осіб

Монастириський район – 13 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 8 осіб

Теребовлянський район – 26 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 29 осіб

Шумський район – 26 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

23 жовтня (09:00): 26 399 випадків, 378 нових

м. Львів – 70 осіб

Бродівський район – 16 осіб

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 11 особа

Дрогобицький район – 67 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовкiвський район – 30 осіб

Золочівський район – 14 особи

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 29 осіб

Мостиський район – 14 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 34 особи

Радехівський район – 10 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 32 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 8 осіб

Яворівський район – 17 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

 

 

23 жовтня (09:00): 17 705 випадків, 258 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

23.10.2020

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