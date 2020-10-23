Галицькі хроніки COVID-19: 23 жовтня.

Станом на 09:00 23 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 62 717 хворих на COVID-19. За минулу добу – 966 нових випадків: 258 – на Івано-Франківщині, 378 – на Львівщині (проведено 2211 ПЛР-досліджень) та 330 – на Тернопіллі (проведено 1132 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано двадцять один летальний випадок: тринадцять людей померло на Львівщині, троє – на Тернопільщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 жовтня (09:00): 18 613 випадків, 330 нових
м. Тернопіль – 59 осіб
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 21 особа
Бучацький район – 21 особа
Гусятинський район – 21 особа
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 24 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 14 осіб
Монастириський район – 13 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 8 осіб
Теребовлянський район – 26 осіб
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 29 осіб
Шумський район – 26 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 жовтня (09:00): 26 399 випадків, 378 нових
м. Львів – 70 осіб
Бродівський район – 16 осіб
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 11 особа
Дрогобицький район – 67 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовкiвський район – 30 осіб
Золочівський район – 14 особи
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 29 осіб
Мостиський район – 14 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 34 особи
Радехівський район – 10 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 32 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 8 осіб
Яворівський район – 17 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 жовтня (09:00): 17 705 випадків, 258 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.10.2020