Журналісти-розслідувачі встановили, де виготовляють «Новичок».

Залишається питання: отруєння Навального курувало ГРУ чи ФСБ?

Як випливає зі спільного розслідування журналістських груп The Insider і Bellingcat, «Радіо Свобода» і німецького видання Der Spiegel, опублікованого в п'ятницю, 23 жовтня, у Росії продовжують розробляти хімічну зброю попри ратифікацію Москвою в 1997 році Конвенції ООН про її заборону. За словами авторів розслідування, їм вдалося встановити місця виготовлення нервово-паралітичної речовини «Новичок», якою, зокрема, був отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний.

Важливу роль в розробках, на переконання журналістів-розслідувачів, відіграють науковий центр «Сигнал» в Москві й Державний Науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини Міністерства оборони РФ в Санкт-Петербурзі. У «Сигналі» працюють фахівці з дослідження інґібіторів холінестерази – життєво важливого ферменту, який бере участь в передачі нервових імпульсів. В цьому ж закладі працюють експерти з наноінкапсуляції – пакування частинок речовини в оболонку з іншої речовини. Ця технологія може підвищити ефективність отруйної речовини, замаскувати її наявність і відкласти початок дії, йдеться в розслідуванні.

Центр «Сигнал» деякий час входив до складу третього Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ в місті Шихані Саратовської області. У цьому ж населеному пункті розташована філія Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де, як вважають, відбувалася розробка речовини з групи «Новичок».

Директор петербурзького ДНДІ Сергій Чепур неодноразово дзвонив дослідникам «Сигналу», а також спілкувався з особами, котрих Велика Британія звинуватила в отруєнні Сергія Скрипаля в березні 2018 року, підкреслюють автори розслідування. Окрім того, Чепур брав участь в засіданні в штаб-квартирі Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) в лютому 2018 року.

Взаємодія ГУ Генштабу Росії з розробниками хімічної зброї відбувалася опосередковано через ДНДІ військової медицини і Сергія Чепура, стверджують розслідувачі, посилаючись на дані білінгів телефонних розмов. При цьому і в дзвінках керівництва «Сигналу», і в дзвінках Чепура можна знайти чимало контактів з високопоставленими офіцерами ФСБ. «Таким чином, питання про те, яка з двох російських силових структур відповідальна за отруєння Навального, поки що залишається відкритим», – резюмують автори розслідування.