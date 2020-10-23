Трамп і Байден сперечалися про Україну під час дебатів.

Кандидати у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і Джо Байден під час своїх дебатів багаторазово згадували Україну й протидію Росії.

Як повідомляє "Голос Америки", другий, і фінальний, раунд президентських дебатів значно відрізнявся від попереднього.

Напередодні організатори оголосили про зміни в правилах. Протягом перших двох хвилин відповіді кандидата мікрофон його опонента було вимкнено. Під час обговорення обидва мікрофони були включені. Таким чином організаторам вдалось стримати кандидатів від перебивання один одного.

Зокрема, Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в бездіяльності щодо втручання в американські вибори: “Будь-яка країна, що спробує втрутитись в американські вибори, заплатить ціну. В ці вибори були залучені Росія, Китай, і тепер ми дізнались, що Іран також. Вони заплатять ціну, якщо мене оберуть. Вони втручаються в американський суверенітет. І, наскільки мені відомо, президент не сказав ні слова Путіну про це. І я не знаю чому”.

Своєю чергою, Дональд Трамп сказав, що він є жорстким до Росії. І наголосив, що його адміністрація, на відміну від адміністрації Обами, надала летальну військову допомогу Україні. “Ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж я. В плані санкцій, у плані всього, що я зробив з НАТО. Коли Байден продавав Україні подушки і покривала, я продав протитанкові ракети. Протягом президентства Обами Росія забрала велику частину, яка мала б бути Україною. Ви віддали це їм. Але ви отримували багато грошей від Росії”, – звернувся Трамп до опонента.

Президент США звинуватив Джо Байдена в корупції, нагадавши про історію, пов’язану з його сином Гантером Байденом та його участю в раді директорів української газовидобувної компанії Burisma.

“Я в своєму житті ніколи не взяв ні копійки від іноземної країни”, – відповів Джо Байден. “Але друга Трампа Руді Джуліані використовують як російського пішака. Його годують російською неправдивою інформацією. І що після цього? Нічого. І потім ви дізнаєтесь, що все, що відбувається тут, – це те, що Росія робить все, щоб переконатись, щоб мене не обрали наступним президентом. Бо вони знають, що я їх знаю, і вони знають мене”, – відрубав Байден.